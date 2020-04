Werder: Pavlenka denkt nicht an Abschied

Jirí Pavlenka hat deutlich gemacht, dass er nicht auf einen Abschied vom SV Werder Bremen drängen will. „Ich habe nie gesagt, dass ich weggehen will. Ich bin zufrieden in Bremen mit meiner Familie und wir werden sehen, was wird. Ich weiß, dass viele Leute sagen, dass ich weggehe. Aber ich sage das nicht“, stellt der Schlussmann in der aktuellen Ausgabe des Werder-Podcasts klar.

Seit 2017 streift Pavlenka die Handschuhe für Werder über. Auf eine bärenstarke Debütsaison folgten in der momentan unterbrochenen Spielzeit einige durchwachsene Leistungen. Pavlenkas Vertrag ist noch bis 2021 datiert, sodass aus Klubsicht im Sommer durchaus Handlungsbedarf besteht.