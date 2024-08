Wahnsinnige Tor-Quote: BVB heiß auf kroatisches Sturmjuwel

Die Scouts von Borussia Dortmund sind vor allem im Jugendbereich immer schnell zur Stelle, wenn ein junges Talent Aufmerksamkeit erregt. Mit Mathis Albert (15/kam von Los Angeles Galaxy) für die U17, Samuele Inácio (17/kam von Atalanta Bergamo) für die U19 oder Jordi Paulina (19/kam von USV Hercules) für das Drittligateam hat sich der BVB bereits im Ausland bedient und die Nachwuchsteams punktuell verstärkt.

Zusätzlich könnte Mislav Cutuk von Dinamo Zagreb verpflichtet werden, wie FT in Erfahrung bringen konnte. Der 17-jährige Mittelstürmer steht auf dem Zettel einiger Topklubs aus ganz Europa. Vor wenigen Monaten erst scheiterte Juventus Turin mit einem Versuch beim treffsicheren Angreifer. Doch der BVB hat nach FT-Informationen gute Karten im Poker um die Unterschrift des Youngsters und bemüht sich intensiv um ihn.

Tore am Fließband

Schaut man sich die Statistik des Neuners an, verwundet es nicht, dass Cutuks Name auf dem Zettel vieler Spielbeobachter gelandet ist. Mit der kroatischen U17-Nationalmannschaft absolvierte Cutuk seit August vergangenen Jahres drei Testspiele. Gegen Island (2:1), Griechenland (1:0) und die Türkei (4:2) trug er sich jeweils in die Liste der Torschützen ein.

Doch damit nicht genug. Die viel wichtigeren EM-Qualifikationsspiele gestaltete Cutuk noch erfolgreicher. Gegen den Kosovo (4:0) traf er und gegen England (1:5) erzielte er das einzige Tor für Kroatien. Deutschland (3:3) und Irland (5:0) bekamen jeweils gleich zwei Tore vom Knipser eingeschenkt. Insbesondere die Partie gegen die hiesige Jugendnationalmannschaft dürfte Interesse beim BVB geweckt haben.

Seit April gehört Cutuk außerdem zum U19-Team von Dinamo, die für ihre Talentschmiede weltweit bekannt sind. In sechs Spielen für die A-Junioren traf das Sturmjuwel sechsmal. Und das, obwohl er noch für die U17 spielberechtigt gewesen wäre. Es bleibt abzuwarten, ob die Borussia am Ende den Zuschlag für Cutuk erhält. Die Konkurrenz schläft nicht.