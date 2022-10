Winterverkäufe: Farke ist guter Dinge

Daniel Farke bleibt angesichts von drohenden Leistungsträger-Abgängen im Wintertransferfenster entspannt. Am Freitag sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass uns diese Leistungsträger bis zum Ende der Serie definitiv zur Verfügung stehen werden. Wir haben eine stabile finanzielle Situation und sind überhaupt nicht gezwungen, irgendeinen Spieler zu verkaufen. Die Jungs haben gültige Verträge, wir sind froh, dass die Spieler diese definitiv erfüllen werden.“

Farke sprach vor allem von Marcus Thuram (25), Ramy Bensebaini (27) und Yann Sommer (33). Die Verträge der Schlüsselspieler laufen am Saisonende aus. Insbesondere die beiden Erstgenannten streben spätestens dann eine Luftveränderung an. Im Januar hätte Gladbach letztmals die Möglichkeit, zumindest noch eine kleine Ablöse zu kassieren. „Bei außergewöhnlichen Angeboten können wir überlegen, was wir tun, im Winter sind wir selbst Herr des Verfahrens“, so Farke.