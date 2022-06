Gladbach vor Farke-Verpflichtung

Das Rennen um den Trainerjob bei Borussia Mönchengladbach scheint Daniel Farke für sich zu entscheiden. Nachdem der ‚kicker‘ bereits von guten Gesprächen berichtete, deutet laut der ‚Rheinischen Post‘ inzwischen „alles darauf hin, dass Daniel Farke der Nachfolger von Adi Hütter wird“.

Bis vor einigen Tagen galt noch Ex-Trainer Lucien Favre als Topfavorit auf den Posten. Wie das Lokalblatt weiter berichtet, lag dem Schweizer bereits ein fertig ausgehandeltes Arbeitspapier vor. Doch statt zu unterschreiben, entschied sich Favre gegen ein neuerliches Engagement in Deutschland.

Nun scheint es also Farke zu werden. Der ehemalige Nachwuchstrainer von Borussia Dortmund erwarb als Coach von Norwich City großes Renommee. Nach seiner Entlassung im vergangenen November heuerte Farke im Januar bei FK Krasnodar an, aufgrund der politischen Situation verließ er Russland Anfang März aber bereits wieder. Nun ist der erste Job in der Bundesliga zum Greifen nah.