85-Millionen-Fehlinvestition: Núñez droht das Aus

Der FC Liverpool spielt eine herausragende Saison. Sowohl in der Königsklasse als auch in der Premier League marschieren die Reds voran. Dennoch könnte es ein wenig besser laufen. Wie beispielsweise am vergangenen Mittwoch, als das Team von Trainer Arne Slot sich mit 2:2 von Aston Villa trennte. Eigentlich kein schlechtes Ergebnis, wäre da nicht die verpasste Großchance zum Sieg von Darwin Núñez in der 69. Minute gewesen.

Nach überragender Vorarbeit von Dominik Szoboszlai musste der Angreifer eigentlich nur noch ins Tor einschieben, doch Núñez donnerte den Ball über den leeren Kasten der Villans. Eine Szene, die im kollektiven Gedächtnis blieb und auch im Anschluss thematisiert wurde. Slot sprang seinem Schützling zur Hilfe: „Es war natürlich nicht das beste Bein, weil er natürlich ein Rechtsfuß ist, aber es war trotzdem eine große Chance. Ich denke, wir sind alle enttäuscht, aber es ist normal, dass ein Spieler, der eine solche Chance verpasst hat, immer etwas enttäuschter ist als alle anderen.“

Mit enttäuschend lässt sich auch die bisherige Zeit von Núñez bei den Reds zusammenfassen. Denn ausgezahlt hat sich die Rekord-Investition von 85 Millionen Euro für den Uruguayer nicht wirklich. 39 Treffer und 22 Vorlagen in 131 Pflichtspielen ist nicht gerade eine Bilanz, die den hohen Erwartungen gerecht wird. Landsmann Luis Suárez hinterließ mit einer ähnlichen Zahl an Einsätzen die ungleich größeren Fußstapfen an der Anfield Road (82 Treffer in 133 Spielen). Núñez scheint sich als einer der wenigen Spieler unter Slot nicht weiterzuentwickeln.

Abschied vorprogrammiert

Die Hoffnung, dass sich der 25-Jährige noch zur erhofften Torversicherung entwickelt, scheint bei Liverpool aufgebraucht zu sein. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wird eine vorzeitige Trennung des noch vertraglich bis 2028 gebunden Stürmers im Sommer immer wahrscheinlicher.

Während der Klub im Winter noch Interessenten aus Saudi-Arabien abwimmelte, weil keine Zeit für die Verpflichtung eines möglichen Nachfolgers war, sieht die Lage im Anschluss an die Saison ganz anders aus. Zwar hatte der Fehlschuss von Núñez für Liverpool an sich keine großen Konsequenzen, für den Rechtsfuß selbst könnte es aber der Anfang vom Ende gewesen sein.