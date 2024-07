Wolfsburg: Transfer-Überraschung um Vranckx bahnt sich an

Im Poker um Mittelfeldspieler Aster Vranckx zeichnet sich eine Kehrtwende ab. Lag zuletzt noch die PSV Eindhoven in der Pole Position, spricht nun vieles für einen Transfer zu Crystal Palace in die Premier League. Die Eagles führen laut dem Transferjournalisten Sacha Tavolieri intensive Verhandlungen mit dem VfL Wolfsburg.

Schon innerhalb der nächsten 24 Stunden könnte der Deal abgeschlossen sein. Palace sei bereit, die Wolfsburger Forderung nach einer zweistelligen Millionenablöse zu erfüllen. Vranckx winkt bei den Londonern ein unterschriftsreifer Fünfjahresvertrag. Auch die SSC Neapel soll sich mit dem 21-Jährigen auseinandersetzen, unternimmt derzeit aber keine konkreten Schritte.

So geht der aktuelle Trend klar dahin, dass Vranckx kommende Saison für Palace in der Premier League aufläuft. Der Belgier, vergangene Saison an den AC Mailand ausgeliehen, ist beim VfL als Verkaufskandidat eingeplant. Seine Spielanteile bei den Niedersachsen schwankten in den vergangenen drei Jahren stark je nach Trainer. Insgesamt kommt er auf 55 Pflichtspiele für Wolfsburg.