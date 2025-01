Bayern vor XXL-Coup? | Mailänder Märchenstunde

Bayern zerstört United-Traum

Im aktuellen Kader des FC Bayern ist Harry Kane der einzig echte Mittelstürmer. Ein Umstand, den man an der Säbener Straße gerne ändern würde. Angesichts der zahlreichen und nicht weniger wichtigen Vertragsverlängerungen könnte das Thema aber erst im Sommer abschließend geklärt sein. Doch schon jetzt hat der deutsche Rekordmeister einem Bericht aus England zufolge die Träume eines alten Rivalen zerstört: Manchester United. Denn laut dem ‚Daily Star‘ haben die Red Devils nun „einen schweren Rückschlag erlitten“, weil der FCB ins Rennen um Viktor Gyökeres eingestiegen sein soll. Allein aufgrund der sportlich völlig unterschiedlichen Situation der Vereine schlage das Pendel deutlich in Richtung Bayern aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Star-Angreifer von Sporting Lissabon hat im Kalenderjahr 2024 satte 62 Tore erzielt und ist damit weltweit der erfolgreichste Torschütze im abgelaufenen Jahr. Ein Transferziel, das natürlich einiges kostet. Die Ausstiegsklausel des 26-jährigen Schweden beläuft sich auf 100 Millionen Euro. Laut ‚Daily Star‘ sind die Bayern-Bosse auch bereit, diese zu ziehen. Es wäre nach der Kane-Verpflichtung der nächste XXL-Transfer der Münchner und auch recht ungewöhnlich, dass Bayern sich gleich zwei Stürmer für eine dreistellige Millionen-Summe leistet. Ob der‚ Daily Star‘ am Ende recht behält, wird sich zeigen. Selbst in England genießt die Boulevardzeitung keinen allzu seriösen Ruf.

Milan hebt mit „Super Sergio“ ab

In Italien verzückt dagegen der AC Mailand landesweit die Gazetten. Dort steht seit erst wenigen Tagen Sérgio Conceição als neuer Trainer an der Seitenlinie – und das jetzt schon sehr erfolgreich. Bei der Supercoppa Italiana überwanden die Rossoneri zunächst Juventus Turin im Halbfinale und schlugen am gestrigen Montagabend auch noch Stadtrivale Inter im Finale nach 0:2-Rückstand mit 3:2. Der erste Titel unter dem Portugiesen löst entsprechend Begeisterung aus. Die ‚Tuttosport‘ feiert „Super Sergio Milan“, während die ‚Gazzetta dello Sport‘ ganz verträumt schreibt: „Mailand ist schön.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Da das Final Four-Turnier in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad ausgetragen wurde, sieht der ‚Quotidiano Sportivo‘ die Mailänder „auf dem fliegenden Teppich“ davonfliegen. Sportlich gesehen schaffte es Conceição, Milans wichtigstes Duo wieder in die Spur zu bekommen: Theo Hernández und Rafael Leão. Der linke Flügel der Rossoneri war an allen drei Treffern im Finale direkt beteiligt. ‚Sportmediaset‘ analysiert: „Es sind dieselben, die im Dezember halb lustlos und zerstreut über das Spielfeld liefen. Warum? Genau genommen ist es eine Frage der Mentalität, aber vielleicht liegt hier das erste große Werk von Sergio Conceiçao.“ Ein überzeugender Start.