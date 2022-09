DFB: Flick nominiert Henrichs nach

Als Ersatz für den am Sprunggelenk verletzten Marco Reus hat Bundestrainer Hansi Flick Allrounder Benjamin Henrichs nachnominiert. Am kommenden Freitag steht zunächst in Leipzig die Partie gegen Ungarn an (20:45 Uhr), ehe es am darauffolgenden Montag zum ewig jungen Klassiker gegen England in Wembley kommt (20:45 Uhr).

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Kader

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).

Abwehr: David Raum, Benjamin Henrichs (beide RB Leipzig), Thilo Kehrer (West Ham United), Robin Gosens (Inter Mailand), Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund), Matthias Ginter (SC Freiburg).

Mittelfeld/Angriff: Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller, Leon Goretzka (alle FC Bayern), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Ilkay Gündogan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Timo Werner (RB Leipzig), Kai Havertz (FC Chelsea), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg)