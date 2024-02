Lazio: Guendouzi-Kauf fast sicher

Die Chancen stehen hervorragend, dass Mattéo Guendouzi auch in der kommenden Saison das Trikot von Lazio Rom trägt. Nach Informationen von ‚Calciomercato.com‘ greift die mit Olympique Marseille ausgehandelte Kaufpflicht, wenn Bayern Münchens Champions League-Gegner mindestens Platz zwölf in der Serie A erreicht. Aktuell rangiert Lazio auf Rang neun, satte 15 Punkte vor dem Tabellen-13. FC Empoli. Die festgeschriebene Ablösesumme liegt bei kolportierten 15 Millionen Euro und kann sich mit Boni auf 18 Millionen Euro erhöhen.

Es müsste also schon viel passieren, damit die Klausel in Guendouzis Leihvertrag nicht zur Anwendung kommt. Der Ex-Herthaner zählt in dieser Saison zu den Lichtblicken seiner Mannschaft, stand in bereits 38 Saisonspielen auf dem Rasen. Nicht nur im Achtelfinal-Hinspiel gegen den deutschen Rekordmeister (1:0) präsentierte sich der 24-Jährige in starker Form.