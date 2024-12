Mainz: Bobzien will zweiter Nebel werden

Ben Bobzien hofft nach wie vor auf den großen Durchbruch bei Mainz 05. Der 21-Jährige trumpft aktuell bei seiner Leihe zum österreichischen Bundesligisten Austria Klagenfurt groß auf und möchte sich nach seiner Rückkehr im Sommer auch am Bruchweg durchsetzen, wie er ‚Transfermarkt.de‘ verrät: „Peter Pacult hat gesagt, dass er in der Lage ist, mich zu einem Bundesliga-Spieler zu formen. Mir war aber aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen bewusst, dass das eine Gespräche und Pläne sind, das andere die Umsetzung. Für die Umsetzung bin ich jedoch ganz alleine und in jedem Training zuständig.“

Unter dem ehemaligen Bundesligatrainer läuft der variable Mittelstürmer auch auf den Flügeln und im offensiven Mittelfeld auf. Nach 16 Partien steht Bobzien in dieser Spielzeit bei sieben Treffern. Als Vorbild dient dem Rechtsfuß Paul Nebel (22), der ein alter Freund aus der Mainzer Jugend ist und sich nach einer zweijährigen Leihe zum Karlsruher SC in dieser Saison bei den 05ern zum Stammspieler entwickelt hat: „Paul kenne ich schon seit einigen Jahren, deshalb freue ich mich sehr für ihn. In gewisser Weise ist sein Weg auch eine Art Inspiration für mich. Jeder weiß, dass ich Mainzer durch und durch bin, deshalb wäre es ein Traum für mich, wenn ich irgendwann für den FSV in der Bundesliga auflaufen dürfte.“ Bobziens Vertrag in Mainz läuft noch bis 2026.