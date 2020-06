Gisdol: „Uth will gerne bleiben“

Beim 1. FC Köln arbeitet man weiter an der Festverpflichtung von Mark Uth. Markus Gisdol beteuerte vor der gestrigen Partie beim FC Augsburg (1:1) gegenüber ‚Sky‘, dass man mit Uth planen will. „Er würde auch gerne bei uns bleiben“, so der Trainer.

Uth ist noch bis Saisonende von Schalke 04 ausgeliehen. Für seinen Jugendklub aus Köln legte er seit Januar einen fulminanten Start hin (11 Spiele, fünf Tore, vier Assists). Für zehn Millionen Euro ist Uth im Sommer per Ausstiegsklausel zu haben. Der FC würde die Ablöse gerne drücken.