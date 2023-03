Itakura begründet Gladbach-Wechsel

Ko Itakura (26) hat mit seiner Entscheidung, sich Borussia Mönchengladbach anzuschließen, nicht lange gezögert. In der ‚Rheinischen Post‘ sagt der Innenverteidiger: „Borussia hat sich sehr um mich bemüht, hat mir in den Gesprächen von Anfang an das Gefühl gegeben, dass ich gebraucht werde. Das hat mich überzeugt.“ Nach einer Leihsaison beim FC Schalke wechselte Itakura im vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro von Manchester City an den Niederrhein.

Der 16-fache japanische Nationalspieler verrät: „Ich habe mich vor allem mit anderen Japanern aus der Bundesliga ausgetauscht. Sie haben die große Historie des Klubs hervorgehoben und die Qualität der Spieler.“ In Gladbach ist Itakura gesetzt, verpasste lediglich aufgrund einer Knieverletzung mehrere Spiele im Herbst. „Es fiel mir […] schwer, Schalke zu verlassen, aber jetzt ist es gut, eine langfristige Perspektive bei einem Klub wie Borussia zu haben“, so der bis 2026 gebundene Rechtsfuß.

