Bayer: Wirtz & Grimaldo nicht dabei

Bayer Leverkusen bestreitet das heutige Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt ohne die beiden Leistungsträger Florian Wirtz und Alejandro Grimaldo. Beide tauchen ohne Angabe von Gründen nicht auf dem Spielberichtsbogen auf. Insofern liegt der Verdacht nahe, dass das Duo geschont wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trainer Xabi Alonso, der heute gelbgesperrt nur auf der Tribüne sitzt, richtet den Blick in Richtung Halbfinal-Rückspiel der Europa League. Am Donnerstag (21 Uhr) empfängt Leverkusen die AS Rom nach dem 2:0 im Hinspiel in der BayArena.

Update (17:15 Uhr): Gegenüber ‚DAZN‘ teilt Alonso mit, dass es sich bei der Nicht-Berücksichtigung des Duos um eine Vorsichtsmaßnahme handelt: „Flo Wirtz und Alex Grimaldo haben keine Verletzungen. Wir sind nur ein wenig vorsichtig. Sie sind fit für Donnerstag, hatten aber ein wenig Probleme in der letzten Woche, also wollen wir kein Risiko eingehen.“