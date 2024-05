Auf Live-Konzert: Nächste EM-Nominierung enthüllt

Wenig überraschend hat Bundestrainer Julian Nagelsmann sich für eine EM-Nominierung von Florian Wirtz entschieden. Dass das 21-jährige Top-Talent vom neuen Meister Bayer Leverkusen einen Kaderplatz erhält, verkündete am Mittwochabend die Sängerin Nina Chuba auf ihrem Konzert in der Hamburger Sporthalle. Wirtz war per Videobotschaft zugeschaltet, der DFB bestätigte die Nominierung zudem offiziell via Instagram.

Wirtz, der im September 2021 für die deutsche A-Nationalmannschaft debütiert hat, blickt mittlerweile auf 16 Länderspiele (ein Tor, vier Assists) zurück und war in Nagelsmanns Offensivabteilung stets gesetzt.

Mit Bayer Leverkusen spielt Wirtz eine Fabelsaison, nach der Meisterschaft besteht noch die Möglichkeit auf den Titelgewinn in DFB-Pokal und Europa League. 46 Pflichtspieleinsätze und 37 Scorerpunkte (18 Tore, 19 Assists) stehen auf dem persönlichen Konto.