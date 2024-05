Nürnberg schmeißt Hecking raus

Dieter Hecking ist nicht länger Sportvorstand des 1. FC Nürnberg. Der Club und Hecking gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Darauf verständigte sich der Aufsichtsrat am heutigen Sonntag. Stefan Heim, Leiter Stabsstelle Stadionentwicklung, übernimmt den Posten kommissarisch.

„Dieter Hecking hat zwar in Hinblick auf den Etat außerordentliche Spieler-Erlöse generiert sowie den Weg begonnen, in besonderer Weise Nachwuchsspieler in die Profi-Mannschaft einzubinden. Dennoch ist die sportliche Entwicklung in dieser Saison rückläufig und im Rückblick auf die vergangenen vier Jahre auf unbefriedigendem Niveau konstant. Deshalb werden sich die Wege trennen. Wir danken Dieter Hecking für die geleistete Arbeit“, sagt Peter Meier, Aufsichtsratsvorsitzender beim FCN.