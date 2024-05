BVB-Toptalent wechselt innerhalb der Bundesliga

Borussia Dortmund verliert eines seiner Talente an Borussia Mönchengladbach. Wie ‚Sky‘ berichtet, wechselt Fritz Fleck von der Ruhr an den Niederrhein. Die Verträge seien bereits unterschrieben, für den BVB gebe es eine Ausbildungsentschädigung. Auch andere ungenannte Klubs sollen am 16-jährigen Mittelfeldspieler interessiert gewesen sein.

Fleck ist einer der Topspieler der Dortmunder U17. In 26 Spielen in der B-Junioren-Bundesliga erzielte er zwölf Tore und bereitete 14 weitere vor. Für deutsche U-Nationalmannschaften kam er bislang noch nicht zum Einsatz. Lediglich eine Nominierung für die U16-Auswahl des DFB steht für ihn zu Buche.