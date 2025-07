Henriksens Musterschüler: Mainz will sich in Gladbach bedienen

Beim FSV Mainz 05 werden trotz der Teilnahme am europäischen Wettbewerb kleine Brötchen gebacken. Zwar investierten die Rheinhessen in Benedict Hollerbach (21) bereits bis zu zwölf Millionen Euro, dennoch wird am Ende der Transferperiode wieder ein Transferüberschuss stehen.

Daran würde auch eine Verpflichtung von Oscar Fraulo nichts ändern. Der 21-Jährige ist nach seiner zweijährigen Leihe zum FC Utrecht vor wenigen Tagen zu Borussia Mönchengladbach zurückgekehrt, hat bei den Fohlen unter Gerardo Seoane aber keine Zukunft. Diese könnte stattdessen in Mainz liegen. Das berichtet zumindest die ‚Bild‘, laut der die Rheinhessen den zentralen Mittelfeldspieler ganz oben auf der Liste potenzieller Neuzugänge haben.

Ein Grund dafür ist die Beziehung zu Trainer Bo Henriksen. Der 50-Jährige hatte Fraulo bereits zwischen 2021 und 2022 beim FC Midtjylland unter seinen Fittichen. Fraulo überzeugte für Dänemark zuletzt auch bei der U21-Europameisterschaft und sorgte so selbst dafür, dass er nicht ganz günstig zu haben sein dürfte. Utrecht besaß eine Kaufoption im hohen einstelligen Millionen-Bereich, die nicht gezogen wurde.