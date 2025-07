Durchbruch: Arsenal einigt sich mit Gyökeres

Dass der FC Arsenal in diesem Sommer einen neuen Stürmer verpflichten muss, wurde in der vergangenen Rückrunde offenkundig. Aus Mangel an Alternativen agierten phasenweise Leandro Trossard (30) oder Mikel Merino (29) an vorderster Front. Konkret gehandelt wurde in Nordlondon auch Benjamin Sesko von RB Leipzig, die Wahl fällt nun aber auf Viktor Gyökeres.

Wie ‚The Athletic‘-Reporter David Ornstein berichtet, haben die Verhandlungen mit dem schwedischen Stürmer in den vergangenen Stunden ein fortgeschrittenes Stadium erreicht. Auch wenn die Diskussionen mit Sporting Lissabon über die Ablöse noch ausstehen, wurde zumindest auf persönlicher Ebene der Durchbruch erzielt.

Gyökeres will nicht mehr zurück

In London wartet auf den 27-Jährigen ein Fünfjahresvertrag, Gyökeres wolle ausschließlich zu den Gunners wechseln. Mikel Arteta drängt nun auf eine schnelle Einigung mit Sporting. Und auch der Stürmer selbst forciert seinen Abschied. Wie Fabrizio Romano ergänzt, wird er nicht mehr nach Lissabon zurückkehren, der Vorbereitungsstart findet folglich ohne den Wunderstürmer statt.

Gyökeres geht seit zwei Jahren für Sporting auf Torejagd. Sein Arbeitsnachweis ist atemberaubend, in bislang 102 Spielen war er an 125 Treffern (97 Tore, 28 Assists) direkt beteiligt.