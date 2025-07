Gladbach verlängert mit Routinier Sippel

Borussia Mönchengladbach und Torhüter Tobias Sippel setzen die Zusammenarbeit fort. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der 37-Jährige seinen auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison verlängert. Der Routinier spielt seit 2015 für die Fohlen. Insgesamt stand der Ersatztorwart 26 Mal für die Fohlen auf dem Platz. Sippel soll ab der kommenden Saison zudem seine ersten Erfahrungen im Trainerbereich sammeln.

„Neben der Tatsache, dass er weiterhin mit der Lizenzmannschaft trainiert, wird er regelmäßig als Torwarttrainer im Jugendbereich zum Einsatz kommen“, so Geschäftsführer Sport Roland Virkus. „Tobi ist ein erfahrener, positiver Typ, der auch in seiner neuen Rolle unserer Mannschaft, aber ganz sicher auch unserem Nachwuchsbereich guttun wird.“ Sippel selbst sagt: „Ich freue mich sehr darüber, auch im kommenden Jahr Teil der Mannschaft sein zu dürfen. Und ich bin extrem gespannt darauf, meine ersten Schritte in der Trainingsarbeit mit den Junioren zu machen.“