BVB verliert Meiser an Gladbach

Nach fünf Jahren bei Borussia Dortmund endet das Kapitel BVB für Tyler Meiser in diesem Sommer. Borussia Mönchengladbach teilt mit, dass der 18-jährige Innenverteidiger einen langfristigen Vertrag bei den Fohlen unterschrieben hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Er hat sowohl im Verein als auch international mit starken Leistungen überzeugt – umso schöner, dass wir ihn nun für Borussia gewinnen konnten. Tyler passt menschlich hervorragend zu uns und bringt als Innenverteidiger ein spannendes Gesamtpaket mit. Er ist auf beiden Positionen im Abwehrzentrum einsetzbar. Wir werden ihn gezielt fördern, um ihn auf die Anforderungen im Profibereich vorzubereiten“, so VfL-Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller über den Neuzugang, der zunächst für die U23 vorgesehen ist.

Von dort soll Meiser langsam an die Profis herangeführt werden. An der Strobelallee hat dem Abwehrspieler offensichtlich die Perspektive gefehlt, kurz- bis mittelfristig zu den Profis aufzusteigen. Diesen Versuch wagt der deutsche U18-Nationalspieler jetzt bei der anderen Borussia in Gladbach. Zunächst soll er sich in der Regionalliga West beweisen.