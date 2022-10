BVB: „Der klare Plan“ mit Knauff

Bei Eintracht Frankfurt hat sich Ansgar Knauff (20) seit seiner Ankunft zu Jahresanfang einen festen Platz im Gefüge des Europa League-Siegers erarbeitet (32 Spiele, sechs Scorerpunkte). Auch wenn der Rechtsaußen derzeit verletzt ausfällt, sind sie am Main froh, ihn zu haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die gemeinsame Zeit aber ist begrenzt. Knauff ist nur ausgeliehen, eine Kaufoption konnte man Borussia Dortmund nicht abringen. Und so geht es im Sommer wohl zurück zum BVB, auch das kolportierte Interesse aus der Premier League wird daran wohl nichts ändern.

„Das ist der klare Plan“

„Ich habe ihn während meiner Zeit als Technischer Direktor häufig besucht. Wir haben auch heute noch guten Kontakt“, so Trainer Edin Terzic am heutigen Freitag (zitiert via ‚Ruhr Nachrichten‘), „um den Rest kümmern wir uns im Sommer. Der klare Plan ist, dass er im Sommer zu uns zurückkehrt.“

Den U21-Nationalspieler kenne er „seit langer Zeit. Er hat die ersten Startelfeinsätze gehabt, als ich das erste Mal an der Linie stand. Er hat super Aktionen gezeigt, stand in beiden Spielen gegen Manchester City in der Startelf. Er hat dann nicht die Minuten bekommen, deshalb wurde er ausgeliehen.“

Mittel- bis langfristig soll der Durchbruch in Dortmund gelungen. Knauffs Vertrag beim BVB läuft derzeit bis 2024. Am morgigen Samstag (18:30 Uhr) ist die Borussia zu Gast bin Frankfurt, der verletzte Knauff kann dann nicht mitwirken.