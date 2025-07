Bayern-Kandidat Díaz: „Wir sind in Verhandlungen“

Dass sich Luis Díaz vom FC Liverpool konkret mit einem Wechsel beschäftigt, ist seit gestern auch öffentlich bestätigt. Bei seiner Ankunft am Flughafen Ernesto Cortissoz wurde der Flügelstürmer vom Influencer La Liendra auf seine Zukunft und einen potenziellen Transfer angesprochen, der Kolumbianer gab zu Protokoll: „Wir sind in Verhandlungen. Wir werden sehen, was sich für uns und den Verein erreichen lässt. Wir werden versuchen, unser Bestes zu geben und die beste Entscheidung zu treffen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Direkt zum Interesse des FC Bayern, des FC Barcelona oder von Al Nassr äußerte sich der 28-jährige Nationalspieler nicht. „Wir verhandeln gerade mit dem Verein, mit Liverpool und allen, die sich an uns wenden. Aber ich bin aktuell sehr ruhig und zufrieden“, ergänzte Díaz. Der Vertrag des Angreifers bei den Reds läuft noch bis 2027, der Rechtsfuß wird aber seit Wochen mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Den Bayern soll er sogar schon eine Wechselzusage gegeben haben.