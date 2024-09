Florenz: Gosens begründet Union-Abschied

Am Deadline Day des Sommer-Transferfensters wechselte Robin Gosens kurz vor knapp von Union Berlin zum AC Florenz. Auf seiner Vorstellungspressekonferenz am heutigen Mittwoch sprach der 30-jährige linke Außenbahnspieler über die Beweggründe für seinen Wechsel: „Obwohl ich Deutscher bin und wir in Berlin waren, fühlten wir uns in Deutschland nicht so zu Hause wie in Italien. Ich bin dankbar, dass die Fiorentina mir die Möglichkeit gegeben hat, mich noch einmal zu zeigen. Der beste Teil meiner Karriere war in Italien“.

Gosens wechselt auf Leihbasis inklusive einer 7,5 Millionen Euro schweren Kaufpflicht in die Toskana. Für die Eisernen verbuchte der 20-fache Nationalspieler in 39 Pflichtspieleinsätzen sieben Tore und vier Vorlagen.