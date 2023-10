FC Bayern: Coman über Saudi-Avancen & PSG-Rückkehr

Auch Kingley Coman wurde im Sommer von saudi-arabischen Vereinen kontaktiert. Gegenüber der französischen Tageszeitung ‚Le Figaro‘ sagt der Flügelspieler des FC Bayern: „Ja, wie jeder andere auch. Es gab Kontakte, aber ich habe sofort gesagt, dass ich daran nicht interessiert bin. Ich bin zu jung, um dorthin zu gehen, und ich komme jetzt in die besten Jahre meines Lebens. Ich möchte dort spielen, wo das Niveau sehr hoch ist und das ist heute in Europa. Ich liebe den Fußball zu sehr und die großen Spiele in der (französischen, Anm. d. Red.) Auswahl, Champions League oder Bundesliga. Heute dorthin zu gehen, würde keinen Sinn machen. Wir spielen Fußball wegen der Intensität, wegen der Atmosphäre, der Erfahrung und das geschieht in Europa.“

Angesprochen auf eine mögliche Rückkehr zu Paris St. Germain, reagiert Coman ausweichend: „Es ist ein schönes Projekt. Dennoch stehe ich bei Bayern München bis 2027 unter Vertrag, es wäre respektlos zu sagen, dass mich ein Projekt eines anderen Vereins reizt oder nicht.“ Bei dem Starenemble spielte der 27-Jährige in seiner Jugend, durfte aber vor seinem Wechsel zu Juventus Turin aber nur viermal bei den Profis ran. Hintergrund der Frage war, dass die Pariser im Sommer einige französischsprachige Profis unter Vertrag genommen haben – darunter Lucas Hernández (27), Ousmane Dembélé (26) und Randal Kolo Muani (24).