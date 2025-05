Alonsos Statement zur Wirtz-Zukunft

Xabi Alonso hat Stellung dazu bezogen, dass Florian Wirtz den FC Bayern München gegenüber den anderen Interessenten bevorzugen soll. Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund am Sonntag (15:30 Uhr) ließ der Noch-Trainer von Bayer Leverkusen wissen, dass er keine Kenntnis davon habe: „Mir hat Flo nicht gesagt, dass er nur nach München gehen will. Diese Information habe ich nicht. Wir haben nicht über die Zukunft gesprochen.“

Der 22-Jährige wird seit geraumer Zeit mit einem Abgang von der Werkself in Verbindung gebracht. Zuletzt kursierten Meldungen, wonach für den gebürtigen Pulheimer nur ein Wechsel an die Säbener Straße infrage kommt. Berichte, die Alonso so erstmal nicht bestätigen kann.