Überraschende Kehrtwende bei Holtmann

Nachdem der VfL Bochum Offensivspieler Gerrit Holtmann Ende Mai eigentlich bereits offiziell verabschiedet hatte, folgt nun offenbar die Kehrtwende. Nach Informationen der ‚WAZ‘ unterschreibt der 30-Jährige doch ein neues Arbeitspapier beim Bundesliga-Absteiger. Dem Bericht zufolge haben die VfL-Verantwortlichen das Vertragsangebot noch einmal leicht verbessert, was zur Umkehr beim Fanliebling geführt haben soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir hätten gerne mit Gerrit weitergemacht“, ließ Geschäftsführer Sport Dirk Dufner schon damals beim vermeintlichen Abschied wissen. Ein weiterer Faktor für Holtmanns Entscheidung ist laut der ‚WAZ‘, dass „er offenbar nicht die Angebote bekommen hat, die er sich erhofft hatte.“ Die Parteien seien in der Zwischenzeit immer in Kontakt geblieben. In der vergangenen Spielzeit kam der flinke Linksfuß auf 23 Einsätze (zwei Tore, eine Vorlage). In der kommenden Saison bleibt Holtmann also doch an der Castroper Straße, um mit dem VfL den direkten Wiederaufstieg anzupeilen.