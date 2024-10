Hoffenheim: Baumann stärkt Matarazzo den Rücken

Der aktuell stark in der Kritik stehende Trainer Pellegrino Matarazzo erhält Rückendeckung von seinen Spielern und den Fans der TSG Hoffenheim. Im Anschluss an den 2:0-Erfolg der Kraichgauer in der Europa League gegen Dynamo Kiew am Donnerstagabend stellte Keeper Oliver Baumann gegenüber ‚RTL‘ klar: „Wenn es nicht stimmen würde, dann würde es heute auch nicht funktionieren. Wir sind gegen Bremen eingebrochen, aber wir sind trotzdem wiedergekommen. Ich sehe viele Kriterien, dass es stimmt zwischen Trainer und Mannschaft.“

Generell gebe die Mannschaftsleistung Grund zur Hoffnung auf Besserung: „Ich finde, wir waren sehr stabil, es war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Außerdem war es schön zu sehen, wie die Fans hinter dem ganzen Trupp stehen.“ Nach dem Abpfiff der Partie gab es ausgiebigen Applaus der TSG-Anhänger, auch einige Matarazzo-Sprechchöre waren aus der Kurve zu hören.