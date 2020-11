US-Coach: Reyna hat „echte Qualität gezeigt“

Am gestrigen Donnerstagabend feierte Giovanni Reyna gegen Wales ein gelungenes Länderspieldebüt für die USA. „Gio hat zeitweise echte Qualität gezeigt“, zitiert die ‚Deutsche Presse-Agentur‘ US-Trainer Gregg Berhalter, „da debütierte ein 17-jähriger, aber er sah nicht so aus“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den BVB-Profi, der am heutigen Freitag seinen 18. Geburtstag feiert und der von seinem Arbeitgeber aller Voraussicht nach einen neuen Vertrag geschenkt bekommt, ging beim gestrigen 0:0 Traum in Erfüllung: „Ich war einfach glücklich. Ich bin sicher, es ist ein Moment, an den ich mich immer erinnern werde.“