41 Millionen: Smith Rowe wird zum Rekordtransfer

Der FC Fulham tätigt den teuersten Transfer seiner Klubgeschichte. Offensivspieler Emile Smith Rowe kommt vom Stadtrivalen FC Arsenal und unterschreibt einen bis 2029 gültigen Vertrag, der sich per Option um eine weitere Saison verlängern lässt. Die Ablöse liegt dem Vernehmen nach bei stolzen 41 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wenn ich mir das Projekt anschaue“, schwärmt Smith Rowe, „mit dem Trainer spreche und sehe, welche Spieler wir bereits hier haben, dann denke ich, dass es eine spannende Herausforderung für mich ist und definitiv der perfekte Schritt für meine weitere Karriere.“

Lese-Tipp

Fulham-Interesse an Carlos

Nach 115 Pflichtspielen, 18 Toren und 13 Vorlagen für die Gunners zieht Smith Rowe vom Norden in den Westen seiner Heimatstadt London. Nach einem rapiden Aufstieg vor drei Jahren stagnierte die Karriere des 24-Jährigen, was Fulham aber nicht davon abhielt, tief in die Tasche zu greifen.