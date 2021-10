Wolfsburgs Leihspieler im Check

Marin Pongracic (24/Borussia Dortmund): Etwas überraschend schnappte sich der BVB Pongracic aus Wolfsburg. Der Kroate sollte den Kader in der Breite verstärken und als Ersatz rechts hinten sowie in der Innenverteidigung auf seine Chance warten. Viermal durfte der Rechtsfuß in der Liga ran, einmal in der Champions League. Seine Einsatzzeiten dürften die Erwartungen für alle Beteiligten erfüllen. Ob das so bleibt, wenn die zahlreichen Verletzten in Dortmunds Defensive zurückkehren, bleibt abzuwarten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Josip Brekalo (23/FC Turin): Gerüchte um einen potenziellen Abgang von Brekalo gab es während seiner Zeit in Wolfsburg regelmäßig. Kurz vor Ende der vergangenen Transferphase schnappte sich der FC Turin den kreativen Offensivspieler. In der Serie A stand der kroatische Nationalspieler bislang immer in der Startelf. Gegen den FC Venedig (1:1) gelang ihm der Treffer für sein neues Team, ansonsten blieb Brekalo noch ohne Scorerpunkt.

Elvis Rexhbecaj (23/VfL Bochum): Rexhbecaj spielte auf Leihbasis eine starke vergangene Saison für den 1. FC Köln. Eigentlich machte sich der Linksfuß Hoffnungen auf eine neue Chance bei den Niedersachsen. Stattdessen folgte ein erneutes Leihgeschäft, diesmal in den Ruhrpott. Beim VfL ist Rexhbecaj gesetzt, verpasste kein Spiel, stand immer in der Startelf und gilt als Leistungsträger unter Trainer Thomas Reis.

Omar Marmoush (22/VfB Stuttgart): Obwohl Marmoush vergangene Saison beim FC St. Pauli für sich werben konnte, legten die Wölfe ihm einen erneuten Leihwechsel nahe. Der trickreiche Offensivakteur schloss sich dem VfB Stuttgart an und bekommt von Trainer Pellegrino Matarazzo stets das Vertrauen. Ein Tor und ein Assist in vier Ligaspielen von Beginn an stehen für den Ägypter zu Buche.

Kooperation mit St. Pölten

Mit dem SKN St. Pölten gewann der VfL einen Kooperationspartner, um jungen Spielern die Möglichkeit zu geben, auf hohem Niveau Spielpraxis zu sammeln. Die eigene U23 in der Regionalliga wurde abgemeldet. Derzeit verweilen mit US-Talent Ulysses Llanez (20), Torhüter Lino Kasten (20) und dem variablen Angreifer Yun-sang Hong (19) drei Spieler beim österreichischen Zweitligisten.

Während Llanez noch zwischen Einwechslungen und Startelfeinsätzen pendelt, verpasste Kasten in der laufenden Saison noch keine Sekunde. Der Torhüter ist die klare Nummer eins und absolvierte zehn Liga- sowie zwei Pokalspiele über die volle Distanz. Der Südkoreaner Hong wurde von Trainer Stephan Helm zu Saisonbeginn regelmäßig in die Anfangsformation berufen. Seit mehreren Wochen muss sich der Linksfuß mit Kurzeinsätzen zufriedengeben.

Zwei Profis mit Startschwierigkeiten

Für Tim Siersleben (21) beim 1. FC Heidenheim und Bryang Kayo (19) bei Viktoria Berlin läuft es noch nicht so gut. Beide Youngster finden sich in einem harten Kampf um Spielminuten wieder. Siersleben durfte erst 17 Minuten in Liga zwei mitwirken. Kayo kommt auf acht Drittligaspiele und drei Einsätze im Pokal, die zumeist aber nur von kurzer Dauer waren.