Hertha: So läuft es für die sieben Leihspieler

Omar Alderete (24/FC Valencia): Nach nur einem Jahr in der Hauptstadt brach der Innenverteidiger aus Paraguay seine Zelte bei der Hertha wieder ab. Beim La Liga-Achten stand Alderete in bislang allen Spielen in der Startformation. Bei bestimmten Parametern wie der Europapokal-Qualifikation greift eine Kaufpflicht über 7,5 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Arne Maier (22/FC Augsburg): Der U21-Europameister kam – auch aus gesundheitlichen Gründen – zunächst nicht richtig in Tritt, stand am Wochenende gegen Borussia Dortmund (1:2) erstmals in der ersten Elf, zeigte eine ordentliche Leistung und lieferte einen Assist. Kommen 24 weitere Startelfeinsätze hinzu, wird eine fünf Millionen Euro schwere Kaufpflicht aktiv.

Eduard Löwen (24/VfL Bochum): Beim Aufsteiger pendelt der Mittelfeldspieler zwischen Bank und Anfangsformation – will er sich für eine Festverpflichtung empfehlen, muss Löwen in den kommenden Monaten eine Schippe drauflegen, der finanziell nicht auf Rosen gebettete VfL zudem wohl die Klasse halten.

Javairô Dilrosun (23/Girondins Bordeaux): Drei Startelfeinsätzen stehen zwei Einwechslungen gegenüber, eine Torbeteiligung glückte dem Offensivspieler nicht. Bordeaux besitzt eine Kaufoption – noch lässt sich nicht absehen, wo Dilrosuns Weg im Sommer weitergeht.

Jessic Ngankam (21/SpVgg Greuther Fürth): Der ehemalige Junioren-Nationalspieler sollte beim Aufsteiger Spielpraxis sammeln, riss sich aber kurz nach seiner Ankunft das Kreuzband. In der Hinrunde wird der Stürmer nicht mehr zum Einsatz kommen. Fürth besitzt eine Kauf-, Hertha eine Rückkaufoption.

Daishawn Redan (20/PEC Zwolle): Der Durchbruch in Berlin blieb dem Angreifer verwehrt, in seiner niederländischen Heimat ist Redan bislang gesetzt und erzielte immerhin einen Treffer.

Dodi Lukébakio (24/VfL Wolfsburg): Herthas 20-Millionen-Mann soll in Wolfsburg für Tempo in der Offensive sorgen, ist unter Mark van Bommel in der Regel gesetzt und konnte bislang einen Assist beisteuern. Eine Kaufklausel gibt es nicht, beim VfL kann man sich eine Festverpflichtung am Saisonende dennoch vorstellen.