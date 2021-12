Bericht: Afrika-Cup droht die Absage

Am 9. Januar 2022 soll Gastgeber Kamerun eigentlich den Afrika-Cup mit einem Spiel gegen Burkina Faso eröffnen. Dass es dazu kommen wird, ist aktuell aber fraglich. Wie ‚RMC‘ berichtet, könnte das Kontinentalturnier abgesagt werden. Es gebe entsprechende Überlegungen beim afrikanischen Fußballverband CAF.

Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Laut ‚RMC‘ äußerten zuletzt bereits die Nationaltrainer mehrerer Staaten Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer Austragung des Wettbewerbs. Zudem stehe die CAF unter Druck von hauptsächlich englischen Klubs, die befürchten, aufgrund der pandemischen Lage für einen langen Zeitraum auf ihre abgestellten Spieler verzichten zu müssen.

Eigentlich sollte der Afrika-Cup bereits Anfang 2021 stattfinden, musste aber um ein Jahr verschoben werden. Unklar ist, was passiert, wenn das Turnier nun erneut abgesagt wird. Denn aufgrund des Zweijahresrhythmus, in dem der Wettbewerb normalerweise stattfindet, ist für 2023 der Afrika-Cup eigentlich in der Elfenbeinküste vorgesehen. Eine offizielle Stellungnahme der CAF steht zurzeit noch aus.