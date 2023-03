Rückschlag für PSV: Benítez mit schwerer Knieverletzung

Die PSV Eindhoven muss für lange Zeit auf Walter Benítez verzichten. Wie der niederländische Erstligist mitteilt, zog sich der Stammtorhüter am Dienstagnachmittag im Training eine schwerwiegende Verletzung am Knie zu. In der Folge wurde der 30-Jährige bereits operiert.

Für Benítez ist die Saison damit beendet. In der laufenden Spielzeit kam der Argentinier in 35 Pflichtspielen für Eindhoven zum Einsatz und war die klare Nummer eins unter Ruud van Nistelrooy. Nun muss der Cheftrainer für die restliche Spielzeit auf Joel Drommel (26), Kjell Peersman (18) und Boy Waterman (39) zurückgreifen.

