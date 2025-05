Ablösefrei: Neuer Torjäger für Schalke?

Der FC Schalke befasst sich intensiv mit der Personalie Youssef El Kachati (25). Laut ‚Voetbal International‘ waren Vertreter der Königsblauen bereits mehrfach vor Ort, um Gespräche mit dem Mittelstürmer des niederländischen Zweitligisten Telstar zu führen.

El Kachati, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, soll einem Wechsel nach Gelsenkirchen offen gegenüberstehen, aber erst nach der Saison eine Entscheidung treffen. Der 1,85 Meter große Rechtsfuß habe zudem weitere Optionen.

So sollen Austria Wien und der PEC Zwolle ebenfalls ein Auge auf den 25-Jährigen geworfen haben. ‚Sky‘ zufolge sind neben Schalke auch weitere Vereine aus Deutschland interessiert. Auf sich aufmerksam gemacht hat El Kachati in dieser Saison mit 26 Scorerpunkten (20 Tore, sechs Assists) in 39 Pflichtspielen.