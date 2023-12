Bayern vs. Union: Neuer Termin steht

Das ausgefallene Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Union Berlin wird erst im neuen Jahr nachgeholt. Wie die DFL bekanntgibt, wurde die Partie nun auf Mittwoch, den 24. Januar 2024 (20:30 Uhr) angesetzt.

Wegen massiven Schneefalls fiel das Duell der Champions League-Teilnehmer am vergangenen Samstag aus. Zwar galt der Rasen in der Allianz Arena als bespielbar, doch gab es Sicherheitsbedenken bei An- und Abreise sowie wegen abrutschender Schneemassen vom Stadiondach.