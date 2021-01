VfB: Castro will noch ein Jahr dranhängen

Gonzalo Castro möchte seinen auslaufenden Vertrag beim VfB Stuttgart noch einmal verlängern. Gegenüber dem ‚kicker‘ kündigt der 33-Jährige an, dass für die nächsten Wochen Gespräche mit den Klubverantwortlichen anberaumt sind. Klar sei für den Routinier, dass er nur noch eine Saison weiterspielen möchte.

„Ich bin noch nie so locker in Gespräche gegangen wie diesmal“, betont Castro. Denn offensichtlich beabsichtigen sowohl Spieler als auch Verein, das Arbeitsverhältnis noch einmal zu verlängern. Castro war 2018 zum VfB gewechselt und ist dort unter Trainer Pellegrino Matarazzo zum Kapitän aufgestiegen. In der laufenden Saison stand er bereits in 18 Pflichtspielen auf dem Platz.