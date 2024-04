Dumfries: Inter oder Aston Villa?

Für Denzel Dumfries bieten sich offenbar zwei Möglichkeiten, seine Zukunft zu gestalten. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, liegt dem niederländischen Nationalspieler ein Angebot zur Vertragsverlängerung bei Inter Mailand vor. Die Forderungen der Spielerseite von fünf Millionen Euro netto pro Jahr haben die Nerazzurri dem Bericht zufolge mit einem Gegenangebot von vier Millionen beantwortet.

Allerdings soll auch Aston Villa Interesse am wuchtigen Flügelspieler angemeldet haben. Zwischen den Klubs gibt es zwar noch keinen Kontakt, es sei jedoch nicht unwahrscheinlich, dass sich dies in Kürze ändert, so das italienische Nachrichtenportal. Grundsätzlich wäre Inter dem Bericht zufolge ab Angeboten über 30 Millionen Euro gesprächsbereit. Viel lieber würde der Traditionsklub aus Mailand den 2025 auslaufenden Kontrakt mit Dumfries aber verlängern.