Gerüchte um BL-Rückkehr: N’Dicka im Schaufenster

Der ablösefreie Abgang von Evan N’Dicka war im Sommer 2023 ein schmerzhafter Verlust für Eintracht Frankfurt, schließlich hatte sich der heute 25-Jährige seit seiner Ankunft 2018 sportlich prächtig entwickelt und insgesamt 183 Pflichtspiele für die SGE absolviert.

Zwei Jahre später konnte der Ivorer auch in der Serie A bei der AS Rom Fuß fassen, verpasste in dieser Saison nur ein Spiel krankheitsbedingt und stand ansonsten immer über die volle Spielzeit auf dem Platz. Auch dank des Innenverteidigers klettert das Team von Claudio Ranieri aktuell Woche für Woche in der Tabelle.

Bayer, BVB und FCB suchen

N’Dickas Leistungen bleiben dabei nicht im Verborgenen. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, dass sich vor allem Paris St. Germain über den gebürtigen Pariser informiert hat und ihn gerne zurück nach Frankreich lotsen würde. Der Zeitung zufolge sollen auch Klubs aus der Bundesliga Interesse signalisiert haben. Wenn auch namentlich nicht genannt, sind Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und der FC Bayern allesamt noch auf der Suche nach geeigneten Top-Verteidigern, N’Dicka würde durchaus ins Profil passen.

Als Kostenpunkt nennt die italienische Zeitung 40 Millionen Euro, die mindestens auf den Tisch gelegt werden müssten. Vertraglich ist der Abwehrspieler noch bis 2028 an die Roma gebunden, die nur bei einem entsprechend hohen Angebot gesprächsbereit wäre. In jedem Fall ist der Transfer von N’Dicka, der vor einem Jahr beim Pflichtspiel gegen Udinese Calcio ohne mittelfristige Nachwirkungen zusammengebrochen war, für die Giallorossi voll aufgegangen.