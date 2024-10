Messi nimmt an FIFA Klub-WM teil

Inter Miami wird an der ersten Austragung der ausgeweiteten FIFA Klub-Weltmeisterschaft teilnehmen. Das verkündete FIFA-Präsident Gianni Infantino in der Nacht von Samstag zu Sonntag in Miami offiziell. Das MLS-Team, für das auch der achtfache Weltfußballer Lionel Messi (37) spielt, erhält als „ausrichtendes Team“ eine Art Wild Card für das Turnier.

Ursprünglich war davon ausgegangenen worden, dass der zukünftig noch zu ermittelnde MLS-Meister dieser Saison eines der letzten Tickets erhält, nun offenbarte die FIFA überraschend, dass der Platz an Miami geht, das vor zwei Wochen als beste Mannschaft der regulären Saison in die Playoffs einzog und damit den MLS Supporters‘ Shield gewann. Wie Infantino weiter verkündete, wird der Messi-Klub zudem das Eröffnungsspiel der Klub-WM am 15. Juni des kommenden Jahres bestreiten.