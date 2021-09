Liverpool: Klopp macht bei „Transferzirkus“ nicht mit

Jürgen Klopp sieht den Kader des FC Liverpool personell gut aufgestellt. Auf der gestrigen Pressekonferenz sagte der deutsche Trainer: „Ich habe mich dafür entschieden, die Dinge auf meine Weise anzugehen und in der gemeinsamen Zeit waren wir ziemlich erfolgreich.“ Exorbitant hohe Ablösen wie die Premier League-Konkurrenz will der 54-Jährige nicht investieren:

„Wir hielten es für sinnvoll, den Kader, den wir haben, zu verstärken, das haben wir getan. Das ist nicht so spektakulär wie bei den anderen, das kann ich nicht ändern, weil man keine Transfers machen kann, nur um beim Zirkus mitzumachen.“ Während der FC Chelsea rund 115 Millionen Euro für Romelu Lukaku (28) in die Hand nahm und Manchester City 117 Millionen für Jack Grealish (26) zahlte, hielt sich Liverpool vergleichsweise zurück im abgelaufenen Transferfenster. Lediglich Ibrahima Konaté (22) wechselte für rund 40 Millionen von RB Leipzig an die Anfield Road.