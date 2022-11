Cunha zurück in die Bundesliga?

Atlético Madrid war kaum aus allen europäischen Wettbewerben ausgeschieden, da wurde bereits darüber berichtet, welche Spieler der Enttäuschung zum Opfer fallen könnten. Dazugehört nun auch Matheus Cunha.

Wie ‚Goal.com‘ berichtet, wollen sich die Colchoneros mit Angeboten für den Brasilianer beschäftigen. Konkret soll der Offensivspieler bereits das „Interesse mehrerer englischer und deutscher Klubs“ auf sich gezogen haben. Die interessierten Vereine hätten sich allesamt bereits schon vor dem Wechsel nach Madrid mit dem 23-Jährigen beschäftigt und wollen nun die Gunst der Stunde nutzen. Konkrete Namen nennt das Onlineportal allerdings nicht.

Atlético fordert 35 Millionen

Da es für Atletí nicht einmal in der Europa League weitergeht, wird ein Verlust von bis zu 30 Millionen Euro bilanziert. Nach Möglichkeit soll diese Summe komplett mit dem Cunha-Verkauf ausgeglichen werden. Laut ‚Goal.com‘ wollen die Rojiblancos mit einer Forderung von 35 Millionen Euro in die Verhandlungen gehen. Vertraglich gebunden ist der Rechtsfuß noch bis 2026.

Überzeugen konnte Cunha im Wanda Metropolitano bislang nicht. In 53 Pflichtspielen erzielte der achtfache Nationalspieler, der nicht zum brasilianischen WM-Aufgebot gehört, lediglich sieben Tore – allesamt in der vergangenen Spielzeit. Folgerichtig spielt die Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro bei den Transferverhandlungen keine Rolle.