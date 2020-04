Sieben Volltreffer, zwei Flops: Die zehn teuersten Liverpool-Transfers

Platz 10: Fernando Torres (2007, 38 Mio., Atlético Madrid)

Der Blondschopf war ein gefeierter Held in Anfield, auch wenn er titellos bleiben sollte. Nach 81 Toren und 20 Assists in 142 Spielen zog Torres weiter zum FC Chelsea, von da an nahm seine Karriere einen Bruch.

Kategorie: Volltreffer

Platz 9: Andy Carroll (2011, 41 Mio., Newcastle United)

Quasi als Kurzschlussreaktion kam der baumlange Engländer im Januar 2011 als Torres-Nachfolger – und floppte gewaltig. Nur elf Tore gelangen Carroll in 58 Spielen. Nach zweieinhalb Jahren wurde der Engländer mit 22 Millionen Euro Verlust weiterverkauft.

Kategorie: Flop

Platz 8: Roberto Firmino (2015, 41 Mio., TSG Hoffenheim)

Wie so viele Spieler brauchte auch der Brasilianer etwas Akklimatisierungszeit auf der Insel, startete aber spätestens mit der Ankunft von Jürgen Klopp voll durch. Aus dem derzeit überragenden Team der Reds als spielstarker Neuner nicht wegzudenken.

Kategorie: Volltreffer

Platz 7: Sadio Mané (2016, 41 Mio., RB Salzburg)

Als Klopp noch Trainer beim BVB war, lehnte er Mané einst ab. „Mein größter Fehler“, sagt der Coach heute. In Liverpool kamen die beiden doch noch zusammen und Mané reifte zu einem der besten Flügelstürmer der Welt.

Kategorie: Volltreffer

Platz 6: Mohamed Salah (2017, 42 Mio., AS Rom)

Salahs erster Versuch in der Premier League beim FC Chelsea scheiterte noch – 2017 kam er als gereifter Spieler aus Rom zurück nach England und eroberte die beste Liga der Welt im Sturm. Mittlerweile ein absoluter Superstar beim LFC.

Kategorie: Volltreffer

Platz 5: Fabinho (2018, 45 Mio., AS Monaco)

Der Brasilianer hatte bedenkliche Anlaufschwierigkeiten, stieg aber plötzlich auf wie Phönix aus der Asche. Mittlerweile unzweifelhaft einer der besten Sechser der Welt und ein wichtiger Mosaikstein für Klopp auf dem Weg zum Champions League-Sieg 2019.

Kategorie: Volltreffer mit Ladehemmung

Platz 4: Christian Benteke (2015, 46 Mio., Aston Villa)

Schon bei seiner Verpflichtung galt der kantige Belgier als überteuert. Noch von Brendan Rodgers verpflichtet hatte Nachfolger Klopp bald keine Verwendung mehr von Benteke und verkaufte ihn mit 15 Millionen Euro Verlust weiter zu Crystal Palace.

Kategorie: Flop

Platz 3: Naby Keïta (2018, 60 Mio., RB Leipzig)

Den Keïta aus Leipziger Tagen kennt man in Liverpool noch nicht. Immer wenn der Mann aus Guinea sich gerade ins Team gekämpft hatte, ereilten ihn in den vergangenen Monaten Verletzungen. Klopp glaubt aber weiter an den Durchbruch des 25-Jährigen.

Kategorie: Verletzungsgeplagter Mitläufer

Platz 2: Alisson Becker (2018, 63 Mio., AS Rom)

Die Patzer von Loris Karius kosteten Liverpool 2018 den Henkelpott, sodass eine neue Rekordsumme in Alisson investiert wurde. Schon oft bewies sich der brasilianische Schlussmann seitdem als Fels in der Brandung – unter anderem im CL-Finale 2019 gegen Tottenham (2:0).

Kategorie: Volltreffer

Platz 1: Virgil van Dijk (2018, 85 Mio., FC Southampton)

Der teuerste Verteidiger der Welt hob die Mannschaft der Reds von Tag eins an auf ein neues Niveau. Van Dijks Anteil an den jüngsten Erfolgen ist enorm – für Klopp ist er der vielleicht wichtigste Spieler und unrotierbar.

Kategorie: Volltreffer