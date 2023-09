Neue Offensivkraft: Hannover holt Scott

Hannover 96 legt an den letzten Stunden des Transferfensters noch in der Offensive nach. Von Royal Antwerpen lotsen die Niedersachsen Ex-Bayern-Talent Christopher Scott an den Maschsee. Der 21-Jährige kommt per einjähriger Leihe und kann im Anschluss für eine festgeschriebene Summe festverpflichtet werden.

„Christopher kann flexibel als Verbindungsspieler im Mittelfeldzentrum, auf der Zehnerposition sowie im Angriff eingesetzt werden“, stellt 96-Sportdirektor Marcus Mann den Neuzugang vor, „ihn zeichnet eine außergewöhnliche Dynamik in seinen Aktionen aus. Durch seine Tempodribblings kann er für Impulse sorgen und uns im Offensivbereich weitere Variabilität und zusätzliche Torgefahr geben.“