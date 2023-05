Fortuna beschäftigt sich mit Okou

Fortuna Düsseldorf zeigt Interesse an Teddy Okou (24). Wie unsere französische Partnerredaktion Foot Mercato erfuhr, beschäftigen sich die Verantwortlichen des Zweitligisten mit der Verpflichtung des 1,65 Meter großen Flügelspielers vom FC Lausanne-Sport. Okou ruft dank 21 Scorerpunkten (16 Tore/sechs Assists) in 29 Ligaspielen aber auch zahlreiche andere Vereine auf den Plan.

Unter der Anzeige geht's weiter

So erkundigten sich bis auf den FC Basel alle Schweizer Erstligisten nach dem Franzosen. Zudem PAOK Saloniki aus Griechenland, mehrere Ligue 2-Klubs und ein unbekannter Verein aus LaLiga. Die Chancen stehen also gut, dass der nur noch bis 2024 an seinen Verein gebundene Linksfuß im Sommer schon den nächsten Karriereschritt machen wird.

Lese-Tipp

Hannover: Kaum Hoffnung auf Beier-Verbleib