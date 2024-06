Nach Thielmann: Nächster Profi bekennt sich zum FC

Transfersperre, Abstieg, auslaufende Leihverträge, Abgänge und Ausstiegsklauseln – die Situation beim 1. FC Köln könnte für Verantwortliche, Spieler und vor allem die Fans deutlich angenehmer sein. Dennoch warten die Geißböcke nun mit der nächsten positiven Nachricht auf.

Wie der FC mitteilt, wird Eric Martel in der kommenden Spielzeit in der Domstadt bleiben. Der 22-jährige Mittelfeldspieler verzichtet auf seine Option, den Verein per Ausstiegsklausel zu verlassen. In der Mitteilung des künftigen Zweitligisten wird dies als „weiteres wichtiges Zeichen vor dem Start in die Vorbereitung“ bezeichnet. Martel wolle „seine Entwicklung in Köln fortsetzen“, heißt es weiter.

‚Sky‘ berichtete vor einigen Tagen, dass Martel den Verein aufgrund des Abstiegs für weniger als fünf Millionen Euro hätte verlassen können. Konkrete Gespräche mit Interessenten habe es zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht gegeben. Nun herrscht für alle Beteiligten Klarheit: Martel bleibt.

Entwicklung und Wiedergutmachung im Fokus

Geschäftsführer Christian Keller erklärt: „Ich kenne Eric bereits seit seinem 14. Lebensjahr. Schon damals haben ihn unbändiger Wille, große Bodenständigkeit, hohe Verlässlichkeit und Verantwortungsübernahme ausgezeichnet. Diese Tugenden spiegeln sich in seinem jetzigen Bekenntnis zum FC wider. Auf und neben dem Platz hat Eric deshalb das Zeug, in der neuen Spielzeit einer der prägenden Charaktere unserer Mannschaft zu sein. Wir freuen uns sehr, dass er sich dieser Herausforderung stellt und unsere Mannschaft nach vorne bringen will.“

Der Kapitän der U21-Nationalmannschaft kommt ebenfalls zur Wort: „Der FC und vor allem die Fans hier sind etwas ganz Besonderes und ich identifiziere mich zu 100 Prozent mit Stadt und Verein. Mir war sehr schnell klar, dass ich die Enttäuschung aus der vergangenen Saison in der neuen Spielzeit wiedergutmachen möchte, um den Menschen, die immer zu uns gestanden haben, etwas zurückzugeben.“ Seit seinem Wechsel 2022 von RB Leipzig ans Geißbockheim absolvierte Martel 67 Pflichtspiele für Köln. Ab August werden weitere hinzukommen.