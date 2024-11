Trotz Maza-Verbleib bis Sommer: Hertha will im Winter nachlegen

Hertha BSC kommt einfach nicht in Fahrt. Am vergangenen Samstag musste man sich mit einem 2:2 gegen Aufsteiger SSV Ulm zufriedengeben, in der Tabelle der 2. Bundesliga belegt man lediglich Platz zwölf. Zu wenig für die Ansprüche der Hertha, die eigentlich um den Aufstieg mitspielen will. Um dieses Vorhaben weiter verfolgen zu können, sieht man sich in der Hauptstadt gezwungen, im Winter einige Veränderungen am Kader vorzunehmen.

Laut dem ‚kicker‘ soll Mittelfeldspieler Andreas Bouchalakis den Verein im Winter verlassen. Der 31-Jährige wird von Trainer Cristian Fiel kaum beachtet und kam in der Liga bislang nur in einem Spiel zum Einsatz. Nachholbedarf sieht man dagegen im Sturm und in der Innenverteidigung, hier ist denkbar, dass im Winter nachgelegt wird, um in der Rückrunde doch noch im Aufstiegsrennen mitmischen zu können.

Maza schließt Winterwechsel aus

Um einen vorzeitigen Abgang von Ibrahim Maza muss sich die alte Dame dagegen noch keine Gedanken machen. Trotz diverser Interessenten, wie unter anderem Atlético Madrid oder dem VfB Stuttgart, soll der 19-Jährige mindestens bis zum Sommer in Berlin bleiben wollen. Der Shootingstar ist aus der Startelf der Hertha nicht wegzudenken und sammelte bereits sieben Torbeteiligungen in 13 Spielen, ein Abgang im Winter wäre dementsprechend nur schwer aufzufangen gewesen.