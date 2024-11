DFB: Kommt der nächste Neuling aus Frankfurt?

Eintracht Frankfurt ist das Team der Stunde in der Bundesliga. Platz drei nach zehn Spieltagen kann sich sehen lassen. Hinter dem fulminanten Sturmduo aus Hugo Ekitiké und Omar Marmoush sorgt eine gut abgestimmte Defensive für den Erfolg. Teil davon waren zuletzt auch zwei Spieler, die schon bald für Julian Nagelsmann interessant werden könnten.

Zum Saisonstart saßen Nnamdi Collins (20) und Nathaniel Brown (21) nur auf der Bank. Doch Verletzungen und Rotationen spülten beide zuletzt in die Stammelf der SGE. Collins hat sich in Abwesenheit von Rasmus Kristensen hinten rechts eindrucksvoll festgespielt. Der gelernte Innenverteidiger bringt viele Elemente für einen modernen und robusten sowie schnellen Außenverteidiger mit.

„Eine kleine Maschine“

Trainer Dino Toppmöller beschrieb den Ex-Dortmunder zuletzt so: „Nnamdi ist schon eine kleine Maschine. Wenn er im Infight ist, mit seiner Wucht, dann kann er auch Aktionen nach vorne entwickeln. Das gibt uns viel. Er hat eine gute Energie.“

Im DFB-Team ist hinten rechts Joshua Kimmich gesetzt. Wenn der Kapitän in Richtung Weltmeisterschaft 2026 aber wieder im Mittelfeld-Zentrum gebraucht werden sollte, gibt es ein offenes Rennen um den vakanten Platz in der Viererkette. Bestätigt Collins die zuletzt guten Eindrücke dauerhaft, könnte er zum Thema für Nagelsmann werden.

Brown mit gesundem Offensivgeist unterwegs

Genauso wie Brown. Dieser schaffte beim 1. FC Nürnberg in der vergangenen Saison den Durchbruch in der zweiten Liga. Zuletzt traf er in zwei Bundesligaspielen in Folge für Frankfurt. Dabei kam er beim jüngsten 3:2-Sieg in Stuttgart links vorne zum Einsatz.

Sein Stammgebiet ist jedoch eine Position weiter hinten. Die Linksverteidiger-Position interpretiert der technisch gute Linksfuß leichtfüßig und offensivfreudig. Und das nicht nur in Frankfurt, sondern auch bei der U21-Nationalelf. Dort reiste er nun zusammen mit Collins an, der erstmals nominiert wurde. Und wer weiß, vielleicht geht es für das Eintracht-Außenverteidiger-Duo 2025 ja noch höher hinaus.