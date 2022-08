VfB: Der Preis für Medic

Der FC St. Pauli stellt sich bezüglich des Transfers von Jakov Medic zum VfB Stuttgart quer. Laut ‚kicker‘ hat der Kiezklub den Schwaben klargemacht, dass der 23-jährige Innenverteidiger nicht zum Verkauf steht. Auch Medic sei die Absage klar mitgeteilt worden. Dem Fachmagazin würde nur ein Angebot jenseits von fünf Millionen Euro die Hamburger zum Umdenken bewegen.

Mit Stuttgart ist sich Medic dem Vernehmen nach bereits einig. Doch bei St. Pauli ist der Rechtsfuß nach den Abgängen von Philipp Ziereis und James Lawrence diesen Sommer fest in der Innenverteidigung eingeplant. Medic ist noch bis 2024 an die Hamburger gebunden, der Zweitligist kann sich es also leisten, diesen Sommer auf einen Verkauf zu verzichten.