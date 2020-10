Gebre Selassie spricht über Werder-Ende

Theodor Gebre Selassie hat seinen Plan bekräftigt, Werder Bremen im nächsten Sommer nach dann neun Jahren den Rücken zu kehren. Die endgültige Entscheidung sei zwar noch nicht gefallen, im Interview mit der ‚DeichStube‘ betont der Rechtsverteidiger jedoch: „Es bleibt erstmal dabei: Die Wahrscheinlichkeit, dass es meine letzte Saison für Werder ist, ist sehr hoch.“

Schon in diesem Transferfenster hatte der 33-jährige Tscheche ein Angebot aus seiner Heimat: „Ich habe einen ganz kleinen Tick überlegt, mehr aber auch nicht. Und den Verein verrate ich nicht. Vielleicht dann im nächsten Jahr.“ Im Anschluss an seine aktive Laufbahn will Gebre Selassie dem Fußball treu bleiben, „aber wahrscheinlich nicht im Trainerbereich, zumindest nicht bei den Profis, sondern höchstens in der Jugend.“