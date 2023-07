City verleiht Kaboré

Manchester City verleiht Issa Kaboré innerhalb der Premier League. In der neuen Saison soll der 22-jährige Rechtsverteidiger Spielpraxis bei Aufsteiger Luton Town sammeln. In Manchester steht Kaboré noch bis 2025 unter Vertrag. Die vergangene Spielzeit verbrachte der Nationalspieler aus Burkina Faso leihweise bei Olympique Marseille.

Luton-Trainer Rob Edwards meint: „Seine Fähigkeiten werden uns helfen. Er ist ein Athlet und ich denke, er wird zu unserer Spielweise passen. Er bringt ein hohes Maß an Erfahrung mit und hat letztes Jahr 29 Mal in allen Wettbewerben für ein Team gespielt, das Dritter in Frankreich wurde.“

